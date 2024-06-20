Cпециалист рассказал, как правильно использовать посуду с антипригарным покрытием

Посуда с антипригарным покрытием, несомненно, обладает рядом преимуществ. Но в то же время бытует мнение, что использовать такую кухонную утварь небезопасно для здоровья. Мол, политетрафторэтилен (ПТФЭ), используемый при изготовлении посуды с антипригарным покрытием, может вызвать серьезные заболевания, в том числе рак.

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По словам диетолога Елены Соломатины, ученые пока не пришли к единому мнению о безвредности или опасности такой посуды, хотя исследования в этом направлении, действительно проводятся.

Так, установлено, что ПТФЭ действительно может попасть в организм человека, но только в том случае, если посуда использовалась неправильно и имеет повреждения. Но даже в таком случае они выводятся организмом естественным путем, не вступая в реакциюи не образуя химические связи с тканями организма.

Несмотря на это, Соломатина подчеркивает, что пользоваться посудой с антипригарным покрытием, на которой появились царапины, не стоит.

Кроме того, такая посуда «не любит» высоких температур, поэтому при готовке лучше избегать сильного огня. В противном случае начинает вырабатываться токсин, вредный для человека, предупредила Соломатина.

Помимо этого, даже если посуда на первый взгляд не имеет повреждений, лучше менять ее каждые пару лет, завершила Соломатина в разговоре с «Пятым каналом».

Ранее Соломатина рассказала, что хлеб лучше хранить в холодильнике и назвала порцию шашлыка, которую можно съесть, не навредив себе.