Как вернуть идеальный вид зонту

Дождливая пора в Омске уже началась, поэтому сейчас самое время задуматься о состоянии своего главного спутника в непогоду - зонта.

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Как правило, мы не очень внимательно относимся к своим зонтам, пока они нас надежно защищают от дождя. Однако регулярный уход за ними может значительно продлить срок их службы. Одна из важных процедур - периодическая стирка в домашних условиях. Это довольно простая задача, которая не требует специального оборудования.

Существует мнение, что зонт промывается под дождём, но это заблуждение. Попадание капель на пыльную ткань оставляет на ней следы, а при длительном использовании этого важного аксессуара на куполе могут появиться пятна ржавчины.

Существует несколько методов устранения загрязнений:

Самый простой способ - это сухая чистка щёткой для одежды. Этот метод позволяет удалять только пыль.

Использование стиральной машины - довольно жёсткий и непростой метод. Чтобы осуществить задуманное, необходимо снять со спиц тканевое покрытие, что не всегда выполнимо.

Ручная стирка - самый эффективный метод, но правильный выбор моющих средств играет важную роль.

Если выбрать ручную стирку, то можно вернуть зонту первоначальный вид и привлекательность. Такой способ позволит сохранить ткань и спицы в целости, и верный спутник в непогоду будет радовать вас ещё долгое время.

Выбираем очищающее средство

Простой мыльный раствор эффективен для удаления незначительных свежих загрязнений. Порошки и гели для стирки шерстяных изделий легко выполаскиваются и не оставляют разводы после стирки. Эти средства хороши для обработки тёмных зонтов. Использование шампуня или средства для мытья посуды целесообразно при необходимости удалить жирные пятна.

Не стоит использовать моющие средства с добавлением кондиционера. Это может привести к пересушиванию ткани, изменению формы зонта и потере яркости цвета.

Подготавливаемся к стирке

Перед тем как приступить к процедуре, подготовьте всё необходимое: моющие средства, губку, щётку для одежды, ватные диски или мягкую тряпочку. Если конструкция зонта не позволяет снять купол со спиц, то разбирать его не нужно.

Очистите щеткой с поверхности зонта пыль и сухие загрязнения. Места сгибов и застарелую грязь можно убрать с помощью 9-процентного раствора уксусной кислоты. Её нужно разбавить с водой в пропорции 1:3. Также в этом может помочь кашица из соды.

Не рекомендуется использовать для чистки агрессивные вещества, такие как бензин, ацетон или керосин. Они могут привести к обесцвечиванию ткани или появлению едкого запаха, который будет трудно удалить.

Чтобы сохранить тканевое покрытие зонта в целости, нужно стирать его в полузакрытом состоянии. При чистке не следует сильно тереть или давить на ткань.

Ржавые пятна удалить с ткани можно лимонным соком. Для этого необходимо нанести его на ватный диск и мягкую салфетку и протереть проблемные места. Оставить на 4-5 минут, затем почистить мягкой щёткой, смыть большим количеством воды. Чтобы избавиться от ржавчины на спицах, нужно развести лимонную кислоту в воде (на 2 части воды добавить 1 часть кислоты) и протереть получившимся раствором металлическую конструкцию. После этого спицы рекомендуется смазать силиконовой смазкой. Это предотвратит повторное её появление.

Пошаговая инструкция

Чтобы постирать зонт, можно использовать таз или ванну. Для этого следует полураскрытый зонт замочить на 20 минут в тёплой воде (35-45 градусов). Нельзя использовать слишком горячую воду, так как это может привести к усадке ткани и выцветанию.

Проблемные участки можно аккуратно протереть мягкой ветошью. После того как вы обработаете внешнюю сторону купола, не забудьте очистить от грязи и мусора внутренние участки.

Затем нужно положить зонт под душ или полить его из лейки с внутренней и внешней стороны. После этого рекомендуется аккуратно отряхнуть его от воды и дать высохнуть.

Не забудьте про чехол - его тоже нужно постирать.

Очищаем ручку

Рукоятка зонта - это место, где скапливается жир, грязь, вирусы и бактерии. Поэтому важно регулярно чистить её. Гладкую рукоять достаточно протереть жидким мылом для рук или гелем для мытья посуды. Липкий налёт легко удаляется влажной спиртовой салфеткой.

Если нужно очистить ручку с рельефным узором, поможет пищевая сода. Ею можно тщательно обработать углубления и выступы, чтобы избавиться от загрязнений.

Цветные нюансы

Со временем чёрные зонты приобретают желтоватый оттенок. Чтобы избавиться от него, используют хозяйственное мыло и чайную заварку. Мыльную стружку нужно развести горячей водой и замочить в ней зонт на полчаса, после пройтись губкой по куполу и прополоскать в проточной воде. Затем две чайные ложки чая нужно заварить кипятком, процедить и протереть купол щёткой, смоченной в заварке.

Зонт белого цвета требует постоянного ухода. Сода, хозяйственное мыло или лимонная кислота помогут избавиться от грязи и жёлтых пятен вдоль спиц. Если зонт не очень грязный, замочите его на полчаса в мыльной воде, ополосните и высушите. Въевшуюся грязь уберёт пищевая сода. Смешайте её с водой до состояния кашицы, нанесите на загрязнение, оставьте на 20 минут, затем смойте и постирайте зонт в воде с хозяйственным мылом.

Прозрачные зонты требуют особого ухода. После стирки их не нужно сушить, достаточно протереть сухой тканью. Чтобы на поверхности купола не возникло разводов, рекомендуется обработать его раствором нашатырного спирта (в соотношении 1 часть нашатырного спирта на 10 частей воды). Затем нужно ополоснуть зонт под проточной водой и вытереть насухо.

Сохраняем водоотталкивающие свойства

Кроме того, рекомендуется периодически обновлять водонепроницаемый слой купола. В любом магазине бытовой химии можно приобрести водоотталкивающую пропитку. Её нужно наносить как на внешнюю, так и на внутреннюю поверхность купола.

Если же ваш зонт всё же начал протекать, не стоит отчаиваться. Восстановить водоотталкивающий слой поможет глицерин, который можно приобрести в аптеке. Вечером нанесите его на внешнюю поверхность купола с помощью губки, а утром протрите поверхность насухо.

Сушим

Нельзя сушить зонт в закрытом виде и в лежачем положении. Не стоит раскрывать зонт полностью, так как это может привести к растяжению ткани и прогибу спиц, из-за чего они могут сломаться.

Регулярная стирка и правильная сушка позволят зонту прослужить гораздо дольше. Ведь мы-то точно не хотим, чтобы он нас подвел во время очередного дождя.