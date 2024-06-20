Как обходиться без кондиционера дома в сильную жару

Сильная жара в квартире может негативно сказываться на самочувствии человека, а установить в жилище кондиционер может позволить себе не каждый. Однако есть способ справиться с духотой, и вот что делают жители знойной Индии.

В древности они использовали одно растение, помогавшее охладиться в жару. Из него изготавливались занавески, которые сбрызгивали водой. Речь идет о ветивере. Занавески из этого растения увлажняют и охлаждают горячий сухой воздух, поступающий в квартиру.

Жители Индии по сей день пользуются этим лайфхаком. Некоторые же просто вешают на окна плотные шторы, не пропускающие свет, и опрыскивают их чистой холодной водой.

Ранее сообщалось, что есть хитрый способ, который поможет снизить температуру в квартире на 10 градусов. Для этого потребуется полотенце. Его необходимо намочить холодной водой и повесить на спинку стула. Чтобы полотенце оставалось влажным, под него нужно поставить таз с холодной водой и окунуть в него один конец ткани. В таз можно добавить лед.

До этого врач-эпидемиолог Ростовского филиала областного Центра гигиены и эпидемиологии Анна Городова рассказала, что человеческий организм не способен длительное время переносить жару, поэтому летом необходимо охлаждать помещения при помощи кондиционеров. По ее словам, оптимальная температура — 22 градуса.