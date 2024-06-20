Восемь ошибок, которые привлекут в ваш дом воров

От внимания грабителей никто не застрахован — 100% безопасности не смогут гарантировать даже охранные системы. Однако снизить риск ограбления элементарно: проверьте, не совершаете ли вы одну из 8 ошибок.

Открытые окна

Казалось бы, это очевидно: открытое окно — настоящий подарок для грабителей. Однако в целях проветривания или просто от невнимательности эту ошибку совершают очень многие. Этаж большого значения не имеет, второй — тем более. Проникнуть с лестницы в таком случае проще простого, например, под видом строительных работ. Разнообразные системы для «умных» домов помогут вам убедиться, что все окна (и двери!) закрыты с помощью смартфона, где бы вы ни находились.

Запущенная площадка перед домом

Будь то бетон или газон — нетрудно догадаться, где регулярно наводят порядок, а где участок остался без хозяйского надзора. Даже если вы избегаете уборки из-за лени или по любой другой причине, позаботьтесь о том, чтобы дом не выглядел брошенным. Жилье, оставленное без присмотра, становится привлекательной целью для воров: меньше риск столкнуться с хозяином, больше времени на ограбление, да и пропажа будет замечена не скоро.

Приставная лестница в свободном доступе

Без лестницы на участке не обойтись, но если она находится в свободном доступе — это может стать дополнительным магнитом для воришек. Мало того что ее саму могут унести, лестница станет серьезным подспорьем для проникновения через лоджию или чердак. Даже если у вас нет альтернативного надежного места для хранения, пристегните ее там, где она не может быть использована со злым умыслом, особенно на время отъезда, когда дом остается без присмотра.

Ключ под ковриком

В случае с загородными домами велик соблазн не возить ключи с собой, однако использование тайника чревато ограблением. О банальных вариантах вроде коврика, перекладины или горшка с растением на крыльце не может быть и речи — эти «укромные» места злоумышленник проверит первым делом. Даже самые изобретательные способы спрятать ключи могут оказаться скомпрометированы, если находятся в зоне видимости неограниченного круга лиц.

Включенное уличное освещение

Включенный средь белого дня фонарь привлечет внимание не только соседей: видно, что хозяина нет дома, тем более если никто так и не выключил свет спустя несколько дней. Идеальным вариантом с точки зрения обеспечения безопасности станет датчик освещенности, который будет автоматически включать светильник только в темное время суток. Этот простой способ позволяет создать минимальный эффект присутствия.

Откровения в соцсетях

Эксперты по безопасности не советуют транслировать в соцсетях каждый свой шаг в режиме реального времени. Такая привычка может выйти боком: если уж ваши подписчики в курсе, где и когда вы бываете, наверняка они не раз могли рассмотреть в деталях и обстановку дома. И вдруг вы радостно анонсируете предстоящую поездку, попутно рассуждая о том, что некому кормить рыбок — а значит, дом будет совершенно пуст. Будьте бдительны — среди аудитории могут быть не только ваши друзья и безобидные хейтеры.

Старая почта

В почтовых ящиках все реже появляются бумажные письма и все чаще рекламные материалы, однако игнорировать такую корреспонденцию не стоит. Набитый до отказа ящик для почты сигнализирует о длительном отсутствии владельца. Если у вас нет возможности регулярно проведывать недвижимость, попросите соседей присмотреть хотя бы за почтой.

Припаркованный автомобиль

Из-за оседающей пыли уже спустя несколько дней становится ясно, что машина долго стоит без дела. Поэтому на время своего отсутствия лучше загнать авто в гараж или довериться охраняемой стоянке. А вот соседей, напротив, попросите почаще парковаться и перед вашим домом — так будет казаться, что в доме время от времени кто-то бывает.

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