Не 40°C и даже не 90°C: при какой температуре нужно стирать постельное белье

Стирка постельного белья – неотъемлемая часть повседневной жизни любого человека. Эксперты назвали идеальную температуру для стирки простыней, которая одолеет любых микробов.

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Пылевые клещи размножаются очень быстро, и избавиться от них не так-то просто. Они обитают в матрасах, мебели, постельном белье и на многих других поверхностях.

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К счастью, существует множество способов защититься от злосчастных клещей, в том числе с помощью стирки постельного белья при правильной температуре – 60°C.

Делать это рекомендуется минимум один раз в неделю.

"Если у вас на кровати спят домашние животные, либо вы страдаете от аллергии, я бы порекомендовал увеличить это количество до двух раз в неделю".



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