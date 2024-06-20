Названа неожиданная польза одуванчика для дачников

Избавиться от вредоносных насекомых на даче можно с помощью одуванчика, так как в составе этого растения есть едкий и горький сок, токсичный для вредителей. Об этом сообщили эксперты издания «БелНовости».По их словам, для этого следует из стеблей одуванчика приготовить настой. Чтобы сделать этого, необходимо нарезать стебли на маленькие кусочки или измельчить в блендере и заполнить ими половину трехлитровой банки. Затем их получившуюся массу надо залить холодной водой и оставить на 1-3 суток.

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После этого массу нужно процедить и добавить к ней хозяйственное мыло для лучшего прилипания и отправить в пульверизатор для опрыскивания растений. Специалисты заверяют, что данное средство поможет сильно сократить число вредителей на дачных растениях.

Ранее полчища саранчи атаковали урожай в Казахстане. Всего за пару дней 40 тысяч гектаров в Туркестанской области полностью заполонили эти насекомые. Как от саранчи спасаются фермеры, рассказал корреспондент «МИР 24».