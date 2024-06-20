Полотенца неприятно пахнут: простой лайфхак вернет им свежесть за одну стирку

Неприятный запах затхлости обычно возникает из-за влаги, удерживаемой полотенцами. Как вернуть им свежесть всего за одну стирку, передает издание The Mirror.

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Гуру уборки Мэри Футер посоветовала использовать ингредиент, который не составит труда найти на кухне. Речь идет о... пищевой соде.

Чем протирать зеркала, чтобы они блистали

Порядок действий следующий: нужно загрузить полотенца в барабан стиральной машины, залить, как обычно, моющее средство, а после этого засыпать пару-тройку ложек соды в лоток.

Пользователи Сети подтвердили эффективность лайфхака. Некоторые также рассказали, что используют с этой целью уксус.

Ранее "Рамблер" рассказывал, при какой температуре нужно стирать постельное белье.