Полотенца неприятно пахнут: простой лайфхак вернет им свежесть за одну стирку
Неприятный запах затхлости обычно возникает из-за влаги, удерживаемой полотенцами. Как вернуть им свежесть всего за одну стирку, передает издание The Mirror.
Гуру уборки Мэри Футер посоветовала использовать ингредиент, который не составит труда найти на кухне. Речь идет о... пищевой соде.
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Порядок действий следующий: нужно загрузить полотенца в барабан стиральной машины, залить, как обычно, моющее средство, а после этого засыпать пару-тройку ложек соды в лоток.
Пользователи Сети подтвердили эффективность лайфхака. Некоторые также рассказали, что используют с этой целью уксус.
Ранее "Рамблер" рассказывал, при какой температуре нужно стирать постельное белье.