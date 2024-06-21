Как правильно перевозить собаку в транспорте

Собираетесь куда-то ехать на автомобиле вместе с собакой? Вот о чём вам нужно в этом случае помнить.

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Во время перевозки собак в машине вам нужно соблюдать ряд правил.

Специальные приспособления. Есть ремни для собак, которые позволяют питомцу оставаться на месте и не перемещаться по салону. Если у вас пёс мелкой породы, то можно использовать клетки либо переноски.

Расположение в автомобиле. Наиболее безопасное место для питомца — заднее сиденье. Также купите защитные чехлы и сетки для автомобиля.

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Подготовка к поездке. Не кормите питомца за пару часов до поездки, чтобы его не укачало. Также хорошо будет, если перед длительной поездкой собака несколько раз съездит куда-нибудь с вами на этом же автомобиле. Делайте каждые 2−3 часа перерывы в пути, чтобы питомец мог попить и размяться.

В дороге. Особенно важно в длительных путешествиях регулярно останавливаться где-то. Не оставляйте полностью открытыми окна, для поддержания нормальной температуры в салоне используйте кондиционер.

Также нельзя оставлять собаку в закрытой машине, позволять питомцу свободно перемещаться по салону автомобиля или нарушать при поездке правила дорожного движения.