Лучшие подкормки для огурцов

Огурец — один из самых популярных овощей в рационе любого человека. При этом опытные огородники точно знают, что вырастить хороший овощ не так-то сложно, просто надо знать секретные рецепты подкормок. И вот они.

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Зольная подкормка является натуральным удобрением со множеством полезных элементов. Благодаря ей огурцы растут крепкими и здоровыми и не боятся болезней. Возьмите стакан древесной золы и ведро воды (10 литров).

Смешайте золу с водой и оставьте настояться в течение нескольких часов. Затем полейте огурцы удобрением под корень. Такую подкормку можно проводить каждые две недели.

Дрожжевая подкормка так же благоприятно влияет на огурцы. Она помогает им быстрее расти и развиваться благодаря витаминам группы В, аминокислотам и другим полезным веществам.

Для приготовления понадобятся 50 граммов свежих дрожжей, столовая ложка сахара и три литра теплой воды. Растворите дрожжи и сахар в воде и оставьте на несколько часов. Когда раствор начнет пениться, разбавьте его водой до 10 литров и влейте подкормку под корень. Ее нужно вводить раз в две недели.

Травяная подкормка отлично обогатит почву органическими веществами и улучшит ее структуру. Вам потребуются свежая трава (крапива, одуванчики, подорожник и т. д.) и вода.

Измельчите траву и залейте ее водой в соотношении 1:10. Дайте настояться в теплом месте в течение недели. Полученный настой процедите и разбавьте водой в пропорции 1:5. Вводить такую подкормку нужно под корень каждые две-три недели.

Ранее опытный огородник Елена Литвинова рассказала, что в период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах за сущие копейки. Он содержит калий, магний, фосфор, а также витамины группы В.