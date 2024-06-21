Агроном назвал правила пасынкования томатов в теплице

Пасынкование томатов открытого грунта

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Томаты детерминантные – то есть низкорослые, дающие один урожай в сезон и высокие индетерминантные , которые выращивают только в теплицах, формируются по-разному. Но и там, и там дачникам нужно не допустить, чтобы посадки стали непроходимыми джунглями. От этого напрямую зависит урожайность плантации.

«Низкорослые томаты открытого грунта я всегда пасынкую до первой цветочной кисти. Особенно важно удалить нижние прикорневые побеги – иначе будут просто бурьян. Ещё раз повторяю – до цветочной кисти. Дальше пусть растут, как растут. Если мы и выше начнем удалять, хорошего урожая куст на даст», – говорит Алексей Мармулев.



Удалять нужно именно пасынки – побеги, которые появляются из пазухи листа. В дальнейшем можно удалить и нижние пожелтевшие листья. По словам агронома, он обрывает пасынки, как только они появляются, не давая им вырасти и забрать силы у растения.

Пасынкование томатов в теплице

«Что касается тепличных томатов, то мы их формируем в два стебля. То есть тоже удаляем все нижние пасынки до цветочной кисти. Там как рост таких томатов неограничен, то выше цветочной кисти они также начинают раздваиваться. То есть мы оставляем эти да стебля, а пасынки снова удаляем и так до бесконечности, пока позволяет высота теплицы», – объяснил технологий агроном.



На загущенных плантациях томаты поздно начинают зреть. Все силы растения тратятся на рост побегов. Именно поэтому агроном советует удалять пасынки не от случая к случаю, а постоянно.

Нужно ли пасынковать перцы и баклажаны

По словам Алексея Мармулева, в пасынковании перцев и баклажанов в условиях Сибири нет никакого смысла.

«Это не юг – у нас перцы и баклажаны никогда не дают излишних пасынков. Первый цветок, который формируется на растении лучше удалить, а дальше образуется два стволика, на которых и будут завязываться плоды».



При этом агроном советует не держать слишком долго перцы на кустах, чтобы не увеличивать нагрузку на растения и дать завязаться другим плодам. Чем больше соберешь, тем больше вырастет. Это же правило работает и на огурцах.

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