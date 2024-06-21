Как не стать жертвой «ремонтных» мошенников: советы юриста

В наше время ремонт техники – это настоящая лотерея. Зачастую за мелкий ремонт приходится отдавать баснословные суммы, а мошенники используют всевозможные уловки, чтобы выманить деньги у доверчивых клиентов. Неофициальные цифры пугают: на одно добросовестное объявление о ремонте техники приходится два-три мошеннических. Как же распознать мошенника и не попасть на уловки? Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев делится своими экспертными советами в беседе с Aif.ru.

© runews24.ru

В первую очередь нужно знать, что мошенники никогда не озвучивают причину поломки сразу. Они начинают разбирать технику, не называя цены. Такое поведение должно сразу насторожить. Если мастер начал разбирать технику, не объясняя причины, спросите его об этом. Расплывчатый ответ – тревожный сигнал. Будьте внимательны, если мастер предлагает вам заменить детали без объяснения причин. Помните, что стандартные поломки не требуют глобальной разборки техники.

Кроме того, если цена ремонта приближается к половине стоимости прибора, откажитесь от услуг такого мастера. Также запомните: ремонтные работы должны быть подробно описаны в платежных документах, включая стоимость запчастей, работы и место производства деталей.

Остерегайтесь «специалистов» с «волшебными» инструментами - мошенники часто изображают из себя высококлассных специалистов, демонстрируя «специальные» инструменты и говоря о сложности ремонта. Помните: настоящие мастера работают с проверенными методами и не нуждаются в театральных представлениях. Не соглашайтесь на неоправданно дорогую замену деталей. Зачастую мошенники устанавливают на технику неоригинальные детали, которые стоят в разы дешевле. Просите показать вам оригинальные запчасти и требуйте гарантийный талон на установленные детали.

Не стесняйтесь требовать доказательства, не бойтесь задавать вопросы, просить показать документы и гарантии. Если мастер отказывается предоставлять информацию, это повод задуматься о его честности.

Главное - всегда требуйте чек или платежный документ. В документе должны быть указаны все детали ремонта, стоимость запчастей, работы и гарантийный срок. Сохраняйте все документы, чтобы в случае необходимости предъявить их в качестве доказательств.

Помните: ремонт техники – это не поле для экспериментов. Не доверяйте мошенникам! Будьте внимательны, задавайте вопросы и требуйте доказательств.