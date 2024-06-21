Кинолог рассказал, как помочь питомцу, если его укусило насекомое

Насекомые могут доставить большие неприятности собаке — от легкого зуда до серьезных аллергических реакций. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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В теплое время года собаководам важно защищать питомцев не только от блох и клещей. На природе животное может столкнуться с осами, шмелями и другими насекомыми. Укус таких насекомых может вызвать аллергическую реакцию. Чаще всего они кусают за нос, верхнюю губу, область около глаз. После укуса возникает сильный отек. Собака начинает чесать место укуса, скулить. Важно осмотреть его и вынуть жало, если питомца укусила оса или шмель. Место укуса нужно промыть проточной водой и нанести мазь, которая снимет зуд.

Чтобы уменьшить отек, к месту укуса стоит приложить лед или холодное полотенце. Важно активно поить питомца. Если у собаки появилась одышка, обильное слюнотечение, судороги, рвота, нужно срочно обратиться в ветклинику.

Чтобы защитить собаку от насекомых, кинологи советуют применять специальные репелленты (те, что использует человек, могут быть опасны для животных из-за своего состава), передает «Радио 1».

Также кинолог Владимир Голубев рассказал, как наладить контакт питомца с ребенком.