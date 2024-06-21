Как пользоваться кондиционерами без вреда для здоровья

Специалист из Роспотребнадзора рассказала жителям региона о том, какие опасности может таить в себе кондиционер и как правильно с ним обращаться.

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Кондиционеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, обеспечивая комфорт в жаркие летние дни. Однако, как указывает Маргарита Провоторова, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора, кондиционирование воздуха требует соблюдения определенных правил для предотвращения негативного воздействия на здоровье.

Один из основных недостатков кондиционеров заключается в том, что они могут способствовать распространению микроорганизмов, например вирусов и спор плесени. Но это бывает, если фильтры не поддерживаются в чистоте. Кроме того, сухой воздух, который создается кондиционерами, может привести к пересыханию слизистых оболочек, увеличивая риск инфекций дыхательных путей.

Но есть, безусловно, и положительные стороны. Чистый и прохладный воздух, поддерживаемый кондиционерами, снижает риск воздействия на организм загрязнителей и аллергенов, что особенно необходимо людям с астмой или эмфиземой. Также кондиционирование способствует предотвращению перегрева организма, что критически важно для лиц с нездоровыми сосудами и сердцем.

А вот людям, страдающим кожными заболеваниями, следует избегать прямого воздействия холодного воздуха от кондиционера, поскольку это может усугубить их состояние. Важно также уделять внимание увлажнению кожи и поддержанию водного баланса организма.

Прежде чем включать кондиционер, стоит оценить, действительно ли это необходимо, возможно, достаточно будет просто проветрить помещение. Регулярное техническое обслуживание и своевременная очистка фильтров помогут избежать распространения микроорганизмов и поддерживать качество воздуха на высоком уровне.

Специалисты рекомендуют устанавливать температуру в помещении не ниже 22 градусов, чтобы минимизировать риск респираторных инфекций и других заболеваний, связанных с переохлаждением.

Важно помнить о необходимости правильного использования кондиционеров и их обслуживания. Спасаясь от жары, надо заботиться не только о своем сиюминутном комфорте, но и о здоровье в целом.