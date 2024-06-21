Садовод поделилась, как правильно обрабатывать ягоды для хранения
Садовод, телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина объяснила, как правильно обрабатывать и замораживать ягоды. Она считает, что сильно промывать ягоды не стоит, так как они могут деформироваться. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.
На даче, по мнению эксперта, достаточно немного сбрызнуть водой собранный урожай. Ганичкина добавила, что более тщательная промывка может повредить ягоды. Она рекомендует слегка промыть ягоды в дуршлаге. После этого рассыпать их на полотенце для подсушивания, а затем можно варить варенье или замораживать.
«Я, например, вообще на даче не обрабатываю. Ягоды во время созревания ничем не обрабатываются. Собирай и ешь прямо тут», – подытожила эксперт.