Как правильно обрабатывать ягоды для хранения

Садовод, телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина объяснила, как правильно обрабатывать и замораживать ягоды. Она считает, что сильно промывать ягоды не стоит, так как они могут деформироваться. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

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На даче, по мнению эксперта, достаточно немного сбрызнуть водой собранный урожай. Ганичкина добавила, что более тщательная промывка может повредить ягоды. Она рекомендует слегка промыть ягоды в дуршлаге. После этого рассыпать их на полотенце для подсушивания, а затем можно варить варенье или замораживать.