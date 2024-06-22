Как сохранять моющее средство в хорошем состоянии

Губка для мытья посуды в мыльнице поможет мылу не раскисать. Необычным советом по сохранению моющего средства в хорошем состоянии с домохозяйками поделились эксперты «БелНовостей».

© Lenta.ru

При хранении моющего средства в мыльнице на ее дне скапливается вода, что приводит к ухудшению качества мыла, объяснили специалисты. Положенная в мыльницу губка впитает лишнюю влагу. Она должна быть абсолютно новой и чистой. Менять губку рекомендуется раз в несколько дней. Перед тем, как выбросить изделие, им можно почистить сантехнику, добавили специалисты.

Ранее эксперты назвали способ отмыть духовку от жира и грязи без использования бытовой химии. Домохозяйкам посоветовали устроить духовке «баню»: налить на противень воду и насыпать туда пакетик лимонной кислоты. Затем емкость нужно поставить на дно духовки, включить ее на полную мощность, закрыть дверцу и подождать минут 40-50. После того, как духовка остынет, рекомендуется протереть внутри тряпкой.