Ученые расшифровали лай собак с помощью ИИ

Крайне любопытно, о чём «говорят» эти мелкие карманные породы, и о чём размышляют и что пытаются донести до нас более крупные, проживающие в наших жилищах. Что их волнует дома, что на улице, какие мысли при виде самки, или раздражают ли другие представители своего же пола и породы, нравится ли хозяин и т. д. Не исключено, что скоро мы узнаем часть ответов на эти и другие вопросы.

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Научная работа уже выложена на сервере Корнуэлловского университета на arXiv. Исследователи рассказали о своих успехах на международной конференции, сообщив, что ИИ-модели типа Wav2Vec2 могут распознавать пол собаки, эмоции, породу, основываясь на её лае. Для эксперимента были натренированы две нейросети на двух различных наборах данных. Их результаты потом сравнили, чтобы понять, какая работает точнее.

Причём здесь был подвох, потому что одну обучали на человеческой речи, а затем на собачем лае. Вторая же тренировалась только на лае собак. В итоге оказалось, что первая, которая обучалась на речи, лучше понимает собачий лай. Далее начались эксперименты по обучению на массивах данных уже от разных пород. 74 собаки, среди которых 21 французских пуделя, 11 шнауцеров, 44 чихуахуа.

Точность распознавания этой первой модели, тренировавшейся на речи и лае, составила 62%. В 69% случаев она верно определяет пол собаки, в 50% случаев из лая нескольких собак получается определить ту самую.

Исследователи пришли к выводу, что паттерны, заимствованные из человеческой речи, могут послужить основой для расшифровки языка собак. Теперь модель собираются обучать на ещё большем количестве пород, эмоций и видов, чтобы повысить точность и ещё ближе подойти к моменту «речи» наших питомцев.