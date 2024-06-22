Ошибки, которые делают уборку в доме бесполезной

Вы замечали, что иногда уборка не приносит особого результата? Проблема часто в ошибках, которые так или иначе допускают все. Под руководством клининг-эксперта Полины Шубинской изучаем моменты, которые всегда упускали во время генеральной уборки.

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Вы моете окна в солнечный день

Казалось бы, что может быть лучше мытья окон в теплую солнечную погоду? На самом деле, активное солнце только мешает. Все дело в том, что в жару средство для мытья окон быстро высыхает на стекле, и вы можете этого не заметить, забыв смыть водой. В результате получаете разводы вместо прозрачных стекол.

Вы не используете тряпку из микрофибры

С ростом популярности щеток и различных пипидастров многие забыли о существовании тряпок для влажной уборки.

Полина:

«Если вы используете одну щетку, вы снимаете лишь верхний слой пыли, но само по себе помещение все так же остается в пыли. Обязательно используйте тряпку».



Да и предметы сложной формы ваша щетка просто не возьмет.

Вы используете много чистящего средства

Много — не значит хорошо. Даже если вы используете качественное средство, это не значит, что в больших количествах оно будет действовать лучше.

Полина:

«Составы кремовой текстуры быстро сохнут и оставляют разводы, а заметите вы их не сразу».



Внимательно читаем инструкцию по применению и не отходим от нормы, которая указана на упаковке.

Вы стираете тюль, но не чистите жалюзи

Считается, что самое важное — постирать занавески и тюль, хотя бы раз в год. Но если у вас есть и жалюзи на окнах, они требуют такого же внимания, как и другие элементы окна. Как правило, от мытья жалюзи отказываются, так как это довольно проблематичный процесс, тем не менее протереть каждую складку влажной тряпкой нужно.