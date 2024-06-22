Проверенный способ улучшить урожай помидоров

Жирование томатов — проблема, с которой хоть раз сталкивались и опытные, и начинающие огородники. Обычно это приводит к плохому урожаю, но есть проверенный способ исправить ситуацию и сделать так, чтобы томаты обросли плодами.

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Не подготавливайте в теплице слишком богатый и питательный грунт для культуры. Не поливайте томаты первые две-три недели после посадки. Воды в лунке хватит для нормального укоренения растений, а ограничение полива активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. При этом не доводите почву до сильного пересыхания, так как это опасно для всех томатов. Начинайте активно поливать только тогда, когда начинается массовый налив плодов.

Не перекармливайте томаты азотом на всех этапах вегетации. Дело в том, что жирующие растения наращивают зеленую массу, а завязывание плодов откладывают. Остановить жирование можно сокращением полива и удалением одного-трех больших нижних листьев.

Еще одним видом жирования называют, когда цветочные кисти израстаются. Такую кисть следует прищипнуть, оставив на ней от пяти до семи плодов.

После посадки забудьте о подкормках с азотом. Первая подкормка вносится только тогда, когда начинает зацветать пятая-шестая кисть, и удобрение должно быть калийное, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее опытный огородник Елена Литвинова рассказала, что в период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах за сущие копейки. Он содержит в себе калий, магний, фосфор, а также витамины группы В.