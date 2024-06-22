Какие вредные бактерии могут скрываться в коврах

В коврах обитают большое количество бактерий, в том числе опасных для здоровья. Об этом сообщили микробиологи после проведённых исследований.

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Эксперты лаборатории Factory Direct Flooring и микробиологической лаборатории BioLabTests проанализировали 100 мазков, взятых с полов в домах Великобритании. Они обнаружили, что в спальнях самые грязные ковры, изобилующие бактериями стафилококка, которые могут вызывать инфекции у людей. Следующими по загрязнённости оказались ковры в прихожей и на лестнице, где преобладали плесневые бактерии. Между тем самые чистые ковры были на кухнях.

Наиболее распространёнными типами бактерий были дрожжи и плесень, за которыми следовали стафилококки и бациллы.

Из всех типов бактерий, обнаруженных на полу, труднее всего было избавиться от стрептококка, независимо от метода, который мы тестировали.

Авторы отмечают, что ворсистые ковры и ковры старше 10 лет со временем могут накапливать более высокие уровни загрязняющих веществ и аллергенов, особенно если они не подвергались регулярной дезинфекции или чистке паром.

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