Возможно, вы замечали, что пока одни страдают от укусов, других комары словно обходят стороной. Этому есть научное объяснение. Например, ученые установили, что насекомые предпочитают выбирать людей с первой группой крови почти в два раза чаще, чем со второй. Немаловажное значение имеет цвет одежды — у комаров отличное зрение. «Они способны выделять вас на фоне горизонта, поэтому важно, как вы одеты. Если на вас темная одежда, вы будете привлекать больше внимания, потому что будете выделяться на фоне», — объяснил в беседе с HuffPost профессор энтомологии Джонатан Дэй.

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По словам эксперта, более привлекательной жертвой в глазах комаров можно оказаться в результате повышения температуры тела — например, после пробежки или любой другой физической активности. Наличие алкоголя в крови приводит к аналогичному эффекту. Беременность или избыточный вес также могут привлекать насекомых. И хотя механизмы принятия «решений» этими насекомыми не вполне изучены, экспериментировать самостоятельно нет надобности. По возможности избегайте скопления комаров и пользуйтесь репеллентами при необходимости.

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