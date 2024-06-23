Ученые разработали метод оценки здоровья кошек по их мимике

Канадские ученые из университета в Монреале разработали шкалу кошачьих гримас, с помощью которой можно оценить состояние здоровья и уровень боли у домашних питомцев. Об этом сообщает интренет-издание Medzdrav.info со ссылкой на веб-сайт felinegrimacescale.com

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Как утверждают специалисты, обо всем этом можно узнать по выражению мордочки животного, а если точнее, — по положению головы, усов, ушей, натяжению мордочки и глаз. Новый метод позволяет по фото и видео, с запечатленными на них братьями нашими меньшими, в считанные секунды определить степень болевых ощущений

При этом каждому параметру кошачьей мимики, эксперты присвоили от нуля до двух баллов, где ноль – отсутствие каких-либо признаков заболевания, а два – его явное наличие. Общая же оценка может составить от 0 до 10.

При проведении научного эксперимента к участию были привлечены три группы добровольцев: ветеринары, студенты и владельцы домашних питомцев. Им было предложено оценить уровень боли у животных во время просмотра фото кошек до оказания медицинской помощи и после нее.

К примеру, нулевым балом оценивается факт расслабления усов кошки , их направление сверху вниз. А вот, когда они напряжены и топорщатся вперед – оценка тут же вырастает до 2 баллов.

Если общая оценка по шкале гримас усатых-полосатых превышает 3 балла – это повод обратиться к ветеринару за помощью.