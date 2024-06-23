Несколько подкормок, которые помогут улучшить рост томатов

Томатам всегда требуется хорошее питание, но не всегда удобрения из почвы доходят до растений в полном объеме. Лучше всего давать томатам внекорневые подкормки основными элементами питания.

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В открытом грунте в период активного роста нужно вносить пять чайных ложек мочевины на 10 литров воды. В период цветения вносите две чайные ложки суперфосфата на 10 литров воды. В момент налива плодов вносите три чайные ложки сульфата калия на 10 литров воды.

Если мочевина и сульфат калия растворяются в воде хорошо, то суперфосфат — плохо, поэтому из него нужно приготовить вытяжку. Для этого залейте удобрение теплой водой (1:10) и оставьте на сутки. Перед опрыскиванием растений процедите раствор через несколько слоев марли.

Вы можете не привязывать подкормки к конкретным фазам развития томатов, а использовать их во время обработки посадок. Только не смешивайте растворы удобрений. После обработки химическими препаратами растения опрысните три раза с интервалом в один день — сначала раствором мочевины, потом вытяжкой суперфосфата, а после раствором сульфата калия.

Ранее эксперты рассказали, что для здоровых перцев необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобятся древесная зола, компост и нативная земля.