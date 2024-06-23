Юрист напомнили о штрафах за шум на даче

Юрист Виноградов предупредил, что дачников могут оштрафовать за лай собаки. Жизнь на даче действительно во многом отличается от городской. Но одно неизменно — и там действуют законы, при несоблюдении которых можно получить проблем. Один из них — о тишине. Подробнее о том, за что именно могут оштрафовать дачников, RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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Штрафы дачникам за шум

Закон о тишине может немного отличаться в зависимости от региона, отметил Виноградов.

К примеру, в Московской области нельзя устраивать загородные дискотеки или проводить работы с применением механических средств и технических устройств. Закон о тишине там действует с 21:00 до 08:00, в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 — в выходные.

При этом люди несут ответственность не только за себя, но и за своих питомцев. Например, за лай или вой собаки ночью можно получить предупреждение от органов или даже штраф. Его сумма варьируется от 1000 до 3000 рублей.

Кроме этого, аналогичные наказания касаются водителей. Причиной может стать сработавшая несколько раз сигнализация авто или если человек в часы тишины намеренно сигналит.

Другие штрафы для дачников

Многие россияне уезжают за город, чтобы отдыхать и заниматься огородом. При этом спокойствие там только снится. Нужно быть на чеку и исключить всё, за что могут привлечь к ответственности. Список немаленький. Здесь собрали лишь часть штрафов.