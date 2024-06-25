В России разработали автоматическую систему для выращивания растений без почвы

Российские учёные придумали, как автоматизировать работу гидропонных установок, позволяющих выращивать растения без почвы.

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Молодые предприниматели из Астраханского государственного университета разработали систему для автоматизации гидропонных установок, которые используются для выращивания сельскохозяйственных культур. Их стартап «АгроГидроАвтоматика» является частью федерального проекта Минобрнауки России «Платформа университетского технологического предпринимательства». Они создали оборудование, которое контролирует условия выращивания, такие как уровень света, влажность и другие важные параметры.

Гидропонные установки становятся все более популярными в сити-фермерстве за счёт возможности выращивать растения без использования почвы или теплицы. Такие установки могут размещаться прямо в квартирах или на стеллажах в помещениях. Разработанное в Астрахани оборудование автоматизирует процесс выращивания зелени, овощей и ягод, что снижает необходимость в большом количестве персонала и минимизирует человеческий фактор в управлении гидропонной системой.

Тимур Ишкин, основатель компании «АгроГидроАвтоматика», окончивший бакалавриат в области цифровых технологий и кибербезопасности в 2024 году, в ходе разработки консультировался с сити-фермерами и провёл 25 интервью, чтобы выявить основные проблемы в области. Результатом их работы стало устройство, контролирующее качество растений и обеспечивающее оптимальные условия для их роста, включая управление питательными растворами и предотвращение заболеваний.