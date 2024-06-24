Назван эффективный способ устранить неприятный запах из слива

Из-за скопления частиц пищи в канализационной трубе кухонная мойка может стать источником крайне неприятного запаха, напоминающего испорченные продукты.

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«Вонь, исходящая из канализации на кухне, указывает на то, что пришло время провести тщательную очистку канализации, которая обычно включает в себя использование специальных очистителей», — объяснил в беседе с HuffPost Джастин Корнфорт, владелец сервиса, предоставляющего услуги сантехников.



Если вы стараетесь всячески минимизировать использование химикатов на своей кухне или просто хотите сэкономить, попробуйте следующий лайфхак от эксперта: нужно всыпать немного пищевой соды и налить уксуса в канализацию (не пугайтесь бурного шипения). Оставить смесь в сливе можно как на несколько минут, так и на целую ночь. Тем не менее Корнфорт предупреждает: для устранения серьезных засоров может потребоваться нечто большее, чем эта смесь, но она идеально подойдет для профилактики.