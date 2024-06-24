Назван эффективный способ устранить неприятный запах из слива
Из-за скопления частиц пищи в канализационной трубе кухонная мойка может стать источником крайне неприятного запаха, напоминающего испорченные продукты.
«Вонь, исходящая из канализации на кухне, указывает на то, что пришло время провести тщательную очистку канализации, которая обычно включает в себя использование специальных очистителей», — объяснил в беседе с HuffPost Джастин Корнфорт, владелец сервиса, предоставляющего услуги сантехников.
Если вы стараетесь всячески минимизировать использование химикатов на своей кухне или просто хотите сэкономить, попробуйте следующий лайфхак от эксперта: нужно всыпать немного пищевой соды и налить уксуса в канализацию (не пугайтесь бурного шипения). Оставить смесь в сливе можно как на несколько минут, так и на целую ночь. Тем не менее Корнфорт предупреждает: для устранения серьезных засоров может потребоваться нечто большее, чем эта смесь, но она идеально подойдет для профилактики.