Как решать бытовые вопросы с соседями законным путем

Проблемные ситуации с соседями не редкость. При этом мирные переговоры зачастую оказываются безрезультатными. Кажется, что в таких ситуациях сделать ничего нельзя, но это не так. Адвокат Ильдар Мухаметзянов рассказал о том, как решать подобные конфликты, руководствуясь законом.

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Согласно последним данным, в 2021 году 68% россиян проживало в многоквартирных домах. Тесное соседство не всегда обходится без спорных ситуаций. При этом многие бытовые проблемы можно решить законными методами, для этого нужно лишь знать правильный порядок действий.

Как помочь соседу бросить курить

Порой от такой вредной привычки страдают не только курящие люди, но и их окружение, в частности, соседи. При этом не все знают, что нарушителям закона о курении в общественных местах может грозить ответственность по статье 6.24 КоАП в виде штрафа от 500 до 3 000 рублей. Вопрос лишь в том, что же можно считать общественным местом в жилом доме? Ответ можно найти в Жилищном кодексе — это лестницы и лестничные площадки, пространство рядом с мусоропроводом, лифты, коридоры, чердаки и подвалы, технические этажи, а также общие балконы и лоджии.

Если в доме появился нарушитель, и мирные переговоры не увенчались успехом, следует сделать фото или видео соседа, курящего в неположенном месте. С полученными доказательствами можно будет обратиться к участковому. Причем в случае, когда кто-то нарушает закон, запрет на съемку людей без их разрешения не будет иметь силы — так что опасаться каких бы то ни было ответных санкций не стоит.

Бывают и другие ситуации. Например, сосед курит у себя на балконе, но другим жильцам это все равно доставляет неудобства. Казалось бы, здесь закон бессилен, ведь речь больше не идет об общественном месте. Однако есть ряд нюансов. Так, если мешает табачный дым со стороны соседнего балкона или, к примеру, в квартиру периодически залетают пепел и окурки, то некурящие соседи вправе обращаться в суд с иском. По закону пострадавшая сторона может получить компенсацию морального вреда. Более того, такие прецеденты уже были, и суд действительно вставал на сторону некурящих соседей.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с теми, кто курит у подъезда. Если дым будет мешать кому-либо из соседей на первом этаже, то это также будет считаться нарушением.

Как успокоить нарушителей тишины

Соседи устраивают по ночам вечеринки, регулярно находят поводы для того, чтобы отметить какой-то праздник, сверлят в выходные, утром или вечером. Это знакомые ситуации для 61% россиян — именно столько жителей многоквартирных домов в России ежедневно страдает от шумных соседей. Прежде всего, нужно понимать, что в России нет единого закона о тишине, в каждом регионе действуют свои правила. Например, в Москве шуметь по будням нельзя с 23:00 до 7:00, в Петербурге — с 22:00 до 8:00, в Казани — с 22:00 до 6:00. А проведение ремонтных работ возможно в более сжатые временные промежутки.

Поэтому для начала нужно разобраться, есть ли нарушение вообще. Так, если жители московской сталинки на протяжении пяти месяцев каждый будний день делают ремонт с 09:00 до 19:00, делая при это перерыв с 13:00-15:00, никакого нарушения нет. Однако если они не укладываются в указанные временные рамки и исправить ситуацию с помощью мирных переговоров не удается, можно сделать это с помощью правоохранительных органов.

Первым делом нужно сделать аудио- или видеозапись, подтверждающую ваши слова. Затем обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые отвечают за порядок в доме, с соответствующей жалобой. Если такая мера не помогла, следующим шагом станет обращение в полицию. По закону участковый будет обязан провести профилактическую беседу с беспокойными соседями и составить протокол об административном нарушении. Если ничего не изменится, можно обращаться в суд. Потребуется подать иск на имя соседа, приложить доказательства, например, аудиозаписи, свидетельские показания, копию протокола участкового. При этом суд даже может обязать нарушителя выплатить пострадавшей стороне компенсацию за моральный ущерб.

Как остановить расширение жилплощади соседей

Еще одна проблема может быть связана с изменением жилой площади. Представим ситуацию, жильцы многоквартирного дома без согласия соседей снизу расширили балкон. В квартире тех, кто проживает этажом ниже, стало совсем темно. Уверенности в том, что нижний балкон выдержит повышенную нагрузку, нет. Что же делать в такой ситуации?

Дело в том, что расширение балкона более чем на 30 сантиметров считается перепланировкой, которую нельзя проводить без специального разрешения и согласования с остальными жильцами. Поэтому для начала нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением. Пусть соседи обоснуют правомерность расширения балкона. Сразу же можно отправиться в жилищную инспекцию и прокуратуру и потребовать провести проверку. Если она покажет, что расширение незаконно, то можно подать иск в суд с требованием привести балкон в первоначальный вид.

Неожиданные исключения, или в каких ситуациях соседи вправе претендовать на увеличение жилого пространства

Есть отдельные ситуации, когда соседи все-таки могут расширить свою жилплощадь — речь идет о долевом владении. Так, если один со-собственник провел неотделимые улучшения имущества — к примеру, ремонтные работы, — то согласно Гражданскому кодексу, он может претендовать на увеличение своей доли. Однако для этого ему предварительно нужно получить согласие на ремонт от остальных собственников и провести работы с соблюдением установленного порядка использования общего имущества.

Если все было сделано по правилам, но другие собственники будут выступать против закрепления увеличения доли в досудебном порядке, то сосед сможет обратиться в суд. Для этого ему нужно будет лишь приложить документы, подтверждающие затраты на ремонт.

Каждый из этих примеров подтверждает, что многие бытовые проблемы с соседями можно решить законным путем. Однако при этом не всегда потерпевшая сторона таковой является. Незнание закона, как в случае с расширением жилплощади при долевом владении, может породить новые конфликты на пустом месте. Поэтому если вы не уверены, кто прав в той или иной ситуации, но вы считаете, что ваши права нарушены, можно обратиться за первичной консультацией к профессиональному юристу. Тем более, что сейчас есть сервисы, которые позволяют получить ее бесплатно или за символическую доплату.