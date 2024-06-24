Как правильно выращивать чеснок

В конце июня — начале июля у чеснока начинают появляться стрелки с бульбочками. Их обычно выламывают, так как они не нужны для получения головок, которые в земле. Однако, чтобы получать бульбочки, их нужно оставить, четырех-пяти штук будет достаточно.

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Стрелки выбирайте мощные, с крупными соцветиями — в них луковки будут больше. Бульбочки собирайте, когда они выпрямляются, это значит, что они созрели.

Стрелки срезайте снизу, у самого основания, а перед уборкой лучше постелите под растения пленку или ткань, чтобы было проще собрать осыпавшиеся бульбочки. Срезанные стрелки свяжите в пучок и подвесьте в темном теплом месте на три-четыре недели. Далее соцветия с бульбочками срежьте с побега и отправьте на хранение. Бульбочки вышелушивать из них не надо.

Храните соцветия с мини-луковками в газете, в сухом и темном месте при температуре 18–20 градусов. Собранные летом бульбочки высевают в середине осени на глубину 5–6 см. Луковки высаживайте в ряд на расстоянии 3 см, а между рядами оставляйте 15 см. В зиму посадки промульчируйте торфом слоем 2 см.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.