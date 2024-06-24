Назван «тайный враг» в квартире, который сокращает жизнь

Газовая плита является опасной для здоровья бытовой техникой, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, этот прибор вырабатывает вещество бензол, которое вызывает рак.

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Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что газовая плита в сравнении с электрической или индукционной вырабатывает в 25 раз больше бензола. При этом, отметил специалист, индукционные плиты не производят опасное вещество и являются самым безопасным вариантом.

Совет простой: если у вас газовая плита, открывать надо окна, двери, включать вытяжку. Но если можно сменить [плиту], лучше сменить, — отметила Малышева.



Кардиолог Герман Гандельман также обратил внимание на пластиковую посуду, которую часто используют для хранения продуктов. Он отметил, что перед применением таких емкостей всегда сначала нужно изучить маркировку.

Перед использованием нужно изучить маркировку, потому что в ней могут содержаться вещества, которые вызывают рак. Это бисфенол А, поливинилхлорид или поликарбонат, — подчеркнул врач.



Если на пластиковой посуде есть знак треугольника из стрелок с цифрами 3 или 7, значит, эти емкости не предназначены для хранения и использования продуктов питания, уточнил Гандельман. Посуда, отмеченная цифрами 1, 2, 4, 6, подходит только для холодных продуктов, а вот емкости с цифрой 5 подходят для хранения и холодной, и горячей пищи.

Ранее Елена Малышева сообщила, что практически в каждой постели постоянно размножаются такие микроорганизмы, как клещи домашней пыли и клещи-демодексы. По ее словам, они могут спровоцировать блефарит, конъюнктивит и обострение бронхиальной астмы. Чтобы избавиться от непрошеных гостей, нужно пользоваться подушками и одеялами с синтетическим наполнителем. Кроме того, температуру в спальне необходимо поддерживать не выше 21 градуса.