Стало известно, каким видом «рака» можно заразиться от домашних питомцев

Домашние питомцы могут заразить хозяина альвеококкозом, который имеет неофициальное название паразитарный рак, заявил в беседе с aif.ru замглавврача по амбулаторной помощи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Борис Каспаров. Врач добавил, что личинки ленточного червя вызывают опухолевидное поражение печени и других органов, из-за чего болезнь часто принимают за онкологию.

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Инфекция характеризуется мультиорганным поражением, хроническим течением, затрудненной диагностикой и высоким риском летального исхода, — уточнил Каспаров.



Онколог отметил, что хозяином цепня нередко служат плотоядные животные, часто из семейства псовых, но болезнь также могут переносить и кошки. При этом альвеококкоз может не проявлять себя десятилетиями, но боль, дискомфорт в животе, слабость и потеря веса могут возникнуть из-за роста кисты.

Каспаров обратил внимание на то, что диагностировать заболевание можно при помощи УЗИ, КТ, МРТ, а также анализа на определение антител в крови. В большинстве случаев спасти пациента можно при помощи резекции печени. Но чаще всего врачи обнаруживают болезнь на поздних стадиях, когда лечение не приносит желаемого результата. При образовании метастаз и поражении многих органов вместо хирургического лечения назначается пожизненная поддерживающая терапия.

Доктор Владимир Диденко ранее предложил добавлять в рацион семечки тыквы, чтобы вывести из организма глистов. По его словам, в этом продукте содержится кукурбитин, который вызывает парализацию мышечной ткани гельминтов.