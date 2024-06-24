Российские ученые нашли способ повысить урожай гороха

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) вместе с коллегами из других стран доказали положительное влияние наночастиц марганца на прорастание и развитие гороха. Исследование, опубликованное в журнале Nanomaterials, показало, что добавка стабилизированных наночастиц марганца к семенам улучшает их всхожесть и стимулирует фотосинтез.

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Ученые отмечают, что такие технологии могут помочь сельскому хозяйству в борьбе с негативными факторами окружающей среды, такими как экстремальные температуры и неблагоприятные условия влажности. Они разрабатывают специальные добавки на основе наночастиц, которые помогут растениям быть устойчивыми к стрессовым условиям.

Исследования находятся на начальной стадии, но уже сегодня показывают перспективы для коммерциализации. Ученые планируют дальнейшие работы по моделированию различных стрессовых условий, чтобы оценить эффективность новых технологий и их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур.