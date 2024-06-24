Чем подкармливать гортензии для бурного роста

Гортензии — красивейшие цветы, которые можно вырастить на любом участке. Однако для бурного роста нужно знать, как правильно их поливать. Вот несколько секретов от опытных огородников.

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В первую очередь, когда начнут образовываться первые бутоны гортензий, поливайте их слабым светло-розовым раствором марганцовки. Спустя неделю внесите под корень зеленое удобрение с дрожжами, но без золы.

В 10 литрах воды размешайте литр зеленого удобрения, 40 граммов сернокислого калия, 60 граммов суперфосфата и столовую ложку лимонной кислоты. Листья гортензий опрыскивайте раствором сульфата магния — чайная ложка на 10 литров воды.

Также в 10 литрах воды разведите пять таблеток янтарной кислоты. Опрыскивайте раствором листву, чтобы укрепить иммунитет цветов.

Ранее сообщалось, что даже самая маленькая и чахлая герань может дать пышное цветение благодаря правильной подкормке. Такое удобрение готовится из простых ингредиентов, но точно обеспечит мощный рост цветка. Для приготовления раствора понадобятся литровая банка с отстоянной водой без хлора, два грамма суперфосфата и два грамма монокалия фосфата. Все компоненты нужно соединить и тщательно перемешать. Получившийся раствор вносим под корень, не допуская попадания на листья.