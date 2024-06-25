Специалист рассказал нижегородцам об обустройстве интерьера

Жителям Нижнего Новгорода представили основы обустройства интерьера квартиры по принципам древней системы архитектурного планирования из Индии — Васту, которая возникла более пяти тысяч лет назад. Секреты о создании счастливого дома опубликовал Гипермаркет недвижимости GIPERNN.RU со ссылкой на практикующего Васту-консультанта Юлию Шабашову.

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Эта практика, как считается, способна улучшить общее благополучие, повысить доход и улучшить качество сна. Основные принципы Васту направлены на создание гармонии в пространстве и обеспечение благоприятных условий для проживания.

По словам Юлии Шабашовой, можно выделить три ключевых принципа этой системы. Первый касается ориентации по сторонам света, где каждое направление связано с определенной энергией и элементом. Например, восток ассоциируется с новыми начинаниями, а север связан с богатством и коммуникациями.

Второй принцип затрагивает баланс пяти элементов (земли, воды, огня, воздуха и эфира) в квартире. И, наконец, центр дома по Васту — Брахмастан: это должно быть место для свободного потока энергии по всему пространству.

Некоторые изменения от внедрения практики могут быть заметны немедленно, например, уже в первую ночь некоторые крепче спят после перестановки кровати в сторону юга. Другие результаты могут проявиться постепенно. Если ежедневная уборка входной комнаты не приведет немедленно к изменениям в жизни, то со временем может принести новые возможности и вдохновение, считает практикующий Васту-консультант.

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