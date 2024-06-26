Кинолог объяснил, чем опасны открытые окна для собак

Эксперт отметил, что любознательные собаки любят понаблюдать за происходящим на улице. Кроме того, не все они испытывают страх высоты и смело выглядывают в окна. Однако одно неловкое движение может обернуться трагедией.

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По мнению кинолога, опасны не только открытые настежь, но и полуоткрытые окна. При попытке добраться до свежего воздуха голова среднего по размеру пса может застрять между открытой створкой и рамой. Без помощи человека ему не выбраться.

Голубев объяснил:

- В этот момент под тяжестью туловища шея спускается ниже, ткани сосуды и органы сдавливаются. Даже 10 минут в таком положении хватит для гибели животного. Поможет только оперативная помощь человека.



Защитить домашних животных лучше несколькими способами. Не оставлять открытые окна без присмотра, установить на окна пластиковые, металлические сетки или защитные ограждения. Последние выдерживают вес до 120 килограмм и защищают детей и питомцев от выпадения из окна.

Также есть еще одно решение - установка ограничителя на окно, чтобы оно открывалось всего на несколько сантиметров. Существуют и климатические клапаны, которые безопасно проветривают помещение, так как с ними не нужно открывать створки для проветривания, сообщает телеканал "Саратов 24".