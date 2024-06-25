Кошки ненавидят своих хозяев и шпионят за ними из окна, показал опрос

Владельцы кошек постоянно подвергаются издевательствам и нападениям со стороны своих питомцев. Многие люди уверены, что их животные строят против них заговоры.

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Согласно опросу, проведенному британским производителем кормов для домашних животных, четыре из десяти хозяев кошек знают, что питомцы наблюдают за ними из окна, а пятая часть опрошенных призналась, что пугались, когда кошка прыгала на них «из ниоткуда». Треть опрошенных утверждает, что, проснувшись, видели, как на них смотрит кошка.

Более трети респондентов отмечает, что могут гладить свою кошку не более пяти минут, после чего она убегает или нападает на них. Каждый десятый утверждает, что атака была кровопролитной. Четверть кошатников указала на то, что их питомец портил ценные вещи.

Диетолог компании отметила, что люди любят кошек за то, что они замечательные и любопытные. Она выразила уверенность в том, что каждый владелец, который когда-либо жаловался на их поведение, вскоре прощал своего питомца, пишет The Daily Star.

Ранее эксперты изучили американский кинематограф и пришли к выводу, что кошки чаще бывают злодеями, а собаки – героями. Австралийские ученые выяснили, чего кошкам не хватает для счастья.