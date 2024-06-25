Чем подкормить помидоры, чтобы плодоносило

Помидоры можно найти на каждом огороде — это очень популярная культура. Не всем удается вырастить хорошие плоды и собрать урожай, но есть подкормки, которые нужно вносить в июне, чтобы томаты плодоносили.

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До цветения и образования завязей в качестве первой подкормки можно использовать мочевину: 50–60 граммов на 10 литров воды. Когда завязи появятся на первом соцветии, подкормите кусты фосфорно-калийными удобрениями. Можно взять 10 граммов суперфосфата и 7–10 граммов сернокислого калия на 10 литров воды.

Чтобы восполнить дефицит меди, используйте медный купорос. Это средство особенно эффективно, если листья на кустах начинают скручиваться. Для опрыскивания сделайте 0,1–0,2-процентный раствор медного купороса.

Когда помидоры начнут давать плоды, подкормите их смесью древесной золы, борной кислоты и йода. Для этого добавьте в пять литров кипятка 1,5–2 литра золы и 10 граммов борной кислоты. Остудите смесь и доведите объем до 10 литров. Добавьте пузырек йода и оставьте средство на сутки. Для опрыскивания в 10 литрах воды растворите литр готового препарата. Смесь ускорит плодоношение и сделает ароматы устойчивыми к фитофторе.

Ранее эксперты рассказали, что для здоровых перцев необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобятся древесная зола, компост и нативная земля.