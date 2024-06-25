Опытные дачники раскрыли секрет красивых огурцов

Огурец — культура благодарная: при хорошей агротехнике даже с небольшой грядки можно собирать урожай ведрами. Отчего же тогда огородники порой жалуются на отсутствие завязей? Какие огуречные секреты нужно знать, чтобы никогда не сталкиваться с подобной проблемой?

Сорт, да не тот

Это, возможно, одна из самых простых причин. Как вы наверняка помните, огурцы бывают пчелоопыляемыми и партенокарпическими (самоплодными). Понятно, что первым необходим опылитель — пчела или шмель. А если такие огурчики у вас растут в закрытой теплице, полезным насекомым добраться до цветков сложно. Нет пчел — нет опыления — нет завязей.

У этой проблемы есть сразу несколько решений — на выбор. Например, можно вовсе не сажать пчелоопыляемые сорта. Но многие огородники считают, что они вкуснее, ароматнее партенокарпических, и потому отказываться от таких огурчиков не хотят. Справедливо это суждение или нет — вопрос спорный, однако раз пчелоопыляемые сорта по-прежнему популярны, значит, радикальное решение точно устроит не всех.

Второй вариант — сажать пчелоопыляемые огурцы только в открытый грунт. Если в вашу теплицу пчелкам не пробраться, выделите грядку на огороде и поставьте легкий парник. К тому времени, когда появляются цветки, укрытие обычно уже можно безбоязненно снимать, чтобы не мешать работе насекомых-опылителей. Но у этого решения тоже есть недостатки: в холодных регионах выращивать теплолюбивые огурцы в открытом грунте — рискованная затея.

Остается третий путь: организовать опыление в теплице. Если есть возможность, оставляйте открытыми двери или форточки, старайтесь привлечь насекомых. Не получается — придется самим поработать: мягкой кисточкой аккуратно переносить пыльцу с мужских цветков на женские. Дело хлопотное, но при некоторой сноровке несложное.

Если же у вас растут партенокарпические гибриды, которым опыление не нужно, а завязей все равно нет, возможно, дело в одной из следующих причин.

Свежие семена — не всегда благо

При покупке семян мы обычно стараемся выбирать самые свежие, справедливо полагая, что у них всхожесть будет лучше. Для подавляющего большинства культур такой подход себя полностью оправдывает — но только не для тыквенных. У них свежие семена, конечно, тоже всходят отлично, только вот на получившихся растениях преобладают мужские цветки — пустоцветы.

У этой проблемы тоже есть несколько решений. Первое — очевидное: выращивать огурцы из семян «постарше», на 3-4 год хранения. Хорошая всхожесть у них сохраняется, а вот количество женских цветков на растениях заметно увеличивается.

Но как быть, если семена есть только свежие, а урожай хочется уже в этом сезоне? Поможет прогревание. Проводят его по-разному, единого «правильного» способа нет. Кто-то еще до конца отопительного сезона привязывает мешочек с семенами к батарее и оставляет примерно на месяц (раньше семена так грели на русской печи). Кто-то прогревает непосредственно перед посевом в духовке (2-4 часа, постепенно повышая температуру от +35...+40 до +50...+55 градусов) или термосе (полчаса в воде с температурой около +50 градусов). Встарь женщины грели огуречные семена на собственном теле: носили их несколько дней под грудью, завернув в тряпочку или положив в полотняный мешочек.

Прогреть не успели, посеяли как было? Тоже не беда — все можно поправить, если заняться формированием растений.

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Как формировать огурцы для лучшего плодоношения

Присмотревшись повнимательнее к огуречным плетям, вы можете заметить, что женские цветки чаще всего образуются преимущественно на боковых побегах, а на основном стебле преобладают мужские. Соответственно, чтобы стимулировать образование завязей, нам нужно прищипнуть такое растение — это подтолкнет его к образованию боковых побегов с женскими цветками.

Но будьте внимательны: у многих современных гибридов основной урожай закладывается как раз на центральном стебле, который прищипывать не рекомендуется. Чтобы избежать ошибок, внимательно читайте описание выбранного сорта (гибрида) и рекомендации по его агротехнике.

Если ваши огурцы растут в теплице, формировать их придется обязательно: загущение может не только ухудшить образование завязей, но и послужить причиной болезней. В открытом грунте при горизонтальном выращивании растения обычно не формируют, на шпалерах прищипывают умеренно.

Секреты правильного микроклимата

Парадоксально, но порой причина проблем кроется в чрезмерной заботе огородника о своих посадках. Знаем, что огурцы любят влагу, — поливаем их почаще да побольше; помним, что растение это теплолюбиво, — организуем ему в теплице тропическую жару; читали, что тыквенные требовательны к питанию, — кормим посадки сверх всякой меры. И удивляемся: что же этому капризуле не нравится?

Избыток влаги и богатого азотом питания приводит к тому, что растения начинают жировать. Они активно наращивают зеленую массу, листья становятся крупными, насыщенно-зелеными. Но вот цветение у этих гигантов обычно ослаблено, плоды завязываются плохо. Что делать? Сократить (а возможно, на несколько дней и вовсе прекратить) поливы, внести калийные и исключить азотные удобрения. А лучше — с самого начала организовать правильный режим полива и подкормок, без излишеств.

Причиной отсутствия завязей на огурцах может стать и слишком высокая температура в теплице. Когда столбик термометра поднимается выше отметки +35 градусов, опыление прекращается. Проблема решается проветриванием (только стоит учесть, что сквозняков эти неженки тоже не любят). Если стоит сильная жара, используйте притеняющие сетки, чтобы защитить посадки от перегрева.

Чем еще можно помочь

Вроде бы, исключили все возможные причины, исправили допущенные ошибки — но огурцы все равно завязываются плохо? Стимулировать образование плодов можно при помощи специальных препаратов на основе гиббереллиновых кислот — «Завязь», «ПлодоСтим» и т.п.

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