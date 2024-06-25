Дизайнер перечислил лучшие способы хранения обуви в квартире

Хранение обуви зачастую является проблемой и отнимает много энергии, когда из-за смены сезона людям приходится убирать зимние ботинки или летние босоножки и туфли. Чтобы избавиться от этого процесса, стоит задуматься о создании пространства для размещения этого предмета гардероба. Дизайнер Светлана Ломакина рассказала «ФедералПресс», в чем преимущества разных способов хранения обуви.

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«Обувная гора, возникающая стихийно рядом с гардеробной, способна испортить общее впечатление. Важно выделить специальные полки для сезонных сапожек, туфлей, кроссовок и других видов обуви», – уверена эксперт.



Светлана Ломакина подчеркивает, что вопрос расположения обуви в общей системе размещения домашних вещей стоит решить заранее. Существует два способа хранения этого предмета гардероба: открытый и закрытый. Каждый из них имеет свои особенности.

Открытый способ хранения обуви

По словам дизайнера, данный способ является традиционным. Если у каждой пары обуви будет своя «персональная» секция, то такое хранилище будет приятно глазу. К разновидностям открытого типа хранения относятся следующие приспособления.

Наклонные полки: их преимуществом является то, что они уже, чем обувной шкаф. А если наклонный угол сделать в сторону стены, то содержимое будет меньше бросаться в глаза.

Обувные штанги удобны при размещении высоких зимних сапог и ботинок.

Вешалка-зажимка – это «сапожный» вариант. Среди существующих моделей очень удобны регулируемые по высоте штанги, которые можно подгонять под высоту обуви. Обязательно нужно обратить внимание на зажимный механизм – он не должен быть слишком сильным, чтобы не повредить кожа сапог.

Клетчатая решетка из металла для каблучной обуви представляет собой сетчатую поверхность, ячейки которой предназначены для того, чтобы зацеплять каблуки и предотвращать падение обуви.

«Выбор открытого способа хранения обуви изначально предполагает, что такая система станет частью существующего интерьера в квартире. Поэтому она должна максимально гармонировать с общим дизайнерским решением при оформлении квартиры», – объясняет Ломакина.



Кроме того, важно помнить, что на впечатление влияет то, насколько чистая обувь хранится на полках, и как аккуратно она расставлена. Нужно понимать, что при таком способе хранения гарантировано быстрое высыхание и запыление обуви. Поэтому он больше подходит для размещения предметов повседневного пользования.

Закрытый способ хранения обуви

Чтобы избежать необходимости пытаться вписать обувь, хранящуюся открытым способом, в интерьер, можно выбрать закрытый тип хранения. Для него характерно наличие следующих механизмов.

Выдвижные ящики: в них обувь не видно, и она надежно защищена от пыли. Однако для них нужно немало места из-за различных приспособлений в устройстве.

Выдвижные полки похожи на предыдущий элемент. Их высота меньше в отличие от ящиков. Сапоги и туфли размещаются на них более аккуратно.

Горизонтальные полки – это лучшее приобретение для гардеробных с распашными или дверями-купе.

Калошницы – отличный вариант для шкафов-купе. Представляет собой узкий комод с полками и с одной или парой перекладин. Мебель требует закрепления к стене из-за отсутствия задних ножек.

Каждый из перечисленных вариантов обувных хранилищ, будь это гардеробная или шкаф-купе, считается нормальным способом хранения обуви. Вас остается лишь выбрать подходящий, заключает специалист.

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