Эксперты рассказали, как правильно высаживать сирень на участке

В мире существуют более двух тысяч видов сирени, две трети из них были созданы с использованием обыкновенной сирени. Эксперты рассказали, как правильно выращивать сирень.

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Важнейшим аспектом при посадке сирени является грамотный выбор участка, ведь важно выбрать солнечное место, защищенное от сильных ветров. Почва земли также напрямую влияет на рост сирени, поэтому она должна быть плодородной, слабокислой или нейтральной, хорошо дренированной и умеренно влажной.

Перед посадкой необходимо обрезать поврежденные места корневой системы, а во время самой посадки важно сделать так, чтобы корни сирени были направлены в разные стороны. Молодые кусты сирени нуждаются в большом количестве воды, поэтому норма полива составляет два–три ведра воды на куст, передает Общественная служба новостей.

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