Самый распространенный вид дуба в России – дуб черешчатый, он предпочитает влажные лесные почвы и поймы крупных рек. О том, как правильно посадить дуб, пишет Общественная Служба Новостей.

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Дуб необходимо сажать на хорошо освещенном месте. Лучше избегать тяжелых глинистых почв или песчаных участков. Важно учесть размеры взрослого дуба и предусмотреть пространство его развития. Рекомендуемое расстояние от других деревьев или строений – 10-15 метров.

При подготовке места посадки нужно перекопать участок на глубину 30-40 см, внести компост или перепревший навоз. Можно добавить немного песка или торфа для улучшения дренажа. Выкопав посадочную яму глубиной 50-60 см и достаточной шириной, нужно положить на дно слой дренажного материала толщиной 10-15 см.

Для посадки потребуются саженцы возрастом один-два года. Корневая система должна быть крепкой и неповрежденной. Корневая шейка саженца должна находиться на уровне почвы или чуть выше. Саженец необходимо обильно полить водой и в дальнейшем поливать регулярно, постепенно сокращая полив до одного раза в месяц.

Приствольный круг нужно замульчировать слоем торфа, компоста или измельченной коры толщиной 5-7 см. В первые два года дуб не нуждается в дополнительных удобрениях, но в последующие годы следует удобрять дерево ранней весной мочевиной или аммиачной селитрой. Обрезку сухих, поврежденных и больных ветвей требуется проводить ранней весной.

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