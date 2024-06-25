Четыре дачных растения, которые обожают дожди

Большинство дачных растений не требует сильного полива, но есть и те, кто не только вытерпит регулярное орошение, но и будет еще активнее расти в период дождей. Садовод Александр Ветренко рассказал нам о видах дачных многолетников, которым не страшны подтопления участка.

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Лобелия

Цветки этого растения напоминают колокольчики, как правило, они вырастают довольно высокими. Голубые цветы идеально впишутся в сад любого дизайна. Лобелию можно смело высаживать в местах на участке, которые чаще всего подтапливает — этому растению не страшна вода в любых количествах.

Золотарник

Желтые соцветия точно привлекут внимание и ваших соседей по даче, и гостей. Золотарник просто обожает влажную почву, так что в засушливый сезон будьте готовы поливать его чаще других растений на участке. Учтите, что растение высокое, поэтому высаживайте его на заднем плане, чтобы не перекрыть другие цветы.

Ирис

Довольно популярен в средней полосе. Александр:

«Я лично всегда высаживают ирисы на участке, он настолько неприхотлив, что может расти прямо в воде».



К слову, в слишком сухой почве цветок может и не зацвести вовсе. Если у вас есть пруд на участке, смело высаживайте растение вдоль бережка.

Молочай

Розовые цветки-парашютики прекрасно дополнят дизайн вашего сада.

«Молочай можно сажать вдоль канавы на участке, если вы хотите ее скрыть. У него высокие стебли и он прекрасно подходит для декорирования», — поясняет наш эксперт.



Еще один бонус — молочай ничем не болеет и очень неприхотлив.