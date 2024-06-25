Как спасти куст черной смородины

Черная смородина — небезупречное растение. Ее цветковые почки часто повреждаются из-за перепада температуры (особенно в ранневесенний период). Есть способы сохранить ягоды и собрать богатый урожай с куста.

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Плодоношение черной смородины может зависеть и от прохладной, дождливой погоды в период цветения. В плохую погоду плохо идет опыление, а формирование завязей сильно снижается. Выход есть — нужно улучшать опыление в период цветения растения. Для этого обрабатывайте его борной кислотой (пять — семь граммов на литр воды — норма на одно растение).

Вредители также влияют на урожай черной смородины. На участке может поселиться почковый клещ, о чем могут говорить раздутые почки смородины, которые в несколько раз больше обычных. Из таких почек не образуются цветки и побеги, соответственно, урожай будет ниже. Чтобы снизить вред от клеща, собирайте и сжигайте вздутые почки вручную.

Рядом с черной смородиной можно высадить опылители. Для этого отлично подойдут луковичные культуры.

Не допускайте обеднения почвы. Растение будет сбрасывать большую часть завязей, если поймет, что не сможет прокормить большое количество ягод.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что аммиачная селитра, которая восполняет недостаток азота у растений, может вызвать легкое отравление при контакте со слизистыми и незащищенной кожей. По его словам, также это удобрение взрывоопасно.