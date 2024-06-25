Поваренная соль – это не только незаменимая приправа на кухне, но и универсальное средство для уборки и ухода за домом.

Одним из малоизвестных, но очень эффективных методов использования соли является добавление ее в воду при мытье полов. Соль обладает абразивными свойствами, которые помогают удалять грязь и пятна, не повреждая поверхность пола.

Ещё один полезный совет – использование соли для очистки утюга. Со временем на подошве утюга накапливаются загрязнения, которые могут испортить вашу одежду. Чтобы легко и быстро очистить утюг, достаточно высыпать немного соли на лист пергаментной бумаги и несколько раз провести по нему горячим утюгом.

Как быстро очистить микроволновую печь от загрязнений

Помимо этих двух способов, соль можно использовать для удаления пятен с ковров, очистки кухонной раковины, устранения неприятных запахов в холодильнике и многого другого.

Подробнее об остальных способах применения соли в хозяйстве рассказала в своем видео блогер @onaznaett.