Визажист назвал эффективные способы удалить пятна косметики с одежды

Визажист британского магазина косметики Justmylook Хейли Уокер раскрыла эффективные способы удалить пятна косметики с одежды. Соответствующий комментарий публикует издание The Sun.

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В первую очередь эксперт призвала незамедлительно обработать загрязненный участок проточной холодной водой. После этого она предложила замочить вещь в геле для стирки.

«В качестве альтернативы смешайте столовую ложку моющего средства с двумя чашками горячей воды, а затем промокните пятно полученным раствором. Затем погрузите вещь в стиральную машину», — посоветовала она.



Однако при отсутствии геля для стирки Уокер предложила воспользоваться моющим средством для посуды.

«Если после замачивания пятно все еще видно, удалите его с ткани зубной щеткой с мягкой щетиной», — уточнила она.



В то же время специалист обратила внимание на те ситуации, когда под рукой нет никаких бытовых чистящих средств. Так, по ее словам, в качестве альтернативного варианта может подойти мицеллярная вода для снятия макияжа, но в ее составе не должно быть масел.

«Положите вещь на полотенце и нанесите небольшое количество продукта на пятно. Осторожно работайте с пятном, совершая возвратно-поступательные движения в течение нескольких секунд. Если оно не исчезло, повторите процедуру, а затем оставьте вещь высыхать», — рассказала она.



Также собеседница портала упомянула лак для волос. Им, как утверждает Уокер, можно удалить любые пятна с одежды.

«Нанесите лак на вещь, дайте ему высохнуть, а затем протрите обработанный участок влажной тряпкой», — заключила она.



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