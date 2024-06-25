Хирург предупредил дачников о риске заражения столбняком

Отдыхающий на даче может не только получить тепловой удар, но и заражение энцефалитом и другими вирусами, которые переносят клещи. Прежде всего, дачникам следует помнить о таком заболевании как столбняк.

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Хирург Нина Зубова подчеркивает, что столбняк является серьезным заболеванием, при котором возможен и летальный исход. Сопровождается недуг рядом симптомов: спазмы в мышцах, очень высокая температура, выгибание тела, нарушение показателей давления и другие.

Возбудителем столбняка является бактерия Clostridium tetani, обитающая в почве, в фекалиях животных и на окружающих предметах.

«Подхватить столбняк можно, поранившись о ржавые или грязные предметы, старые шампуры, садовые инструменты, острые детали дачной техники. Если при этом в рану попадут ржавчина, земля или частицы фекалий животных, то риск заражения возрастает многократно», — предупредила врач в беседе с LIFE, пишет Радио «Комсомольская правда».

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