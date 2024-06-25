Как часто нужно стирать джинсы на самом деле

Джинсы — отличный вариант на каждый день. Их можно надеть и в офис, и на прогулку, и в дорогу. Но знаете ли вы, как частно нужно их стирать? Ответ на этот вопрос дали эксперты.

© Unsplash

В отличие от полотенец, постельного и нижнего белья одежду не нужно стирать регулярно, то есть раз в неделю или чаще, для поддержания их стерильности. С вещами все зависит от того, сколько раз вы их надевали.

Полотенца неприятно пахнут: простой лайфхак вернет им свежесть за одну стирку

С джинсами, например, нужно руководствоваться следующим правилом: надели около 10 раз, значит, пора их освежить.

"Стирка джинсов, скорее всего, является для вас не первостепенной задачей. Но на них вы можете принести в дом всевозможную грязь и пыль с улицы".



Ну и освежать джинсы, конечно, нужно до тех пор, пока они начнут неприятно пахнуть, резюмировала специалист.

Ранее "Рамблер" рассказывал, при какой температуре рекомендуется стирать постельное белье.