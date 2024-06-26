Как вырастить армерию из семян

Всё, что невысокое и солнцелюбивое, я стараюсь сажать на альпийскую клумбу. И среди почвопокровников, цветущих белыми и желтыми цветками, массы седумов с красными, желтыми и изредка зелеными листьями, мне хотелось чего-то поярче на смену

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Лихнис альпийский — маяк моего альпинария

Так моя армерия приморская сорта «от бабушки на рынке» разрослась и цветёт не так обильно, да и цветоносы короче. И я взялась за выращивание другого оттенка из семян, отдав предпочтение именно армерии приморской за исключительную неубиваемость в мои -38°С.

Армерия приморская 'Armada Rose' — это сорт, полученный в результате селекции армерии приморской х армерии обыкновенной. Все дело в том, что слово «армерия» по одной из версий произошло от кельтских слов «около» и «море» по одному из растений, обнаруживаемых кельтами исключительно на побережье, то есть видовое название «приморское» как бы повторяется, и создается легкая тавтология. Потому за большой ареал распространения приморской армерии по морским побережьям Северо-западной Европы она стала обыкновенна, и видовое название опускается.

Армерия приморская 'Armada Rose' — многолетнее травянистое растение, образующее подушки (кочки) высотой около 5 см, состоящие из узко-линейных листьев около 5 см в длину, собранных в прикорневую розетку. Листья розеток выходят из зимы зелеными, впоследствии нижние отмирают, а новые нарастают сверху. Со временем образуется кочка над поверхностью.

Вскоре после отрастания новых листьев начинают вырастать безлистные цветоносы, максимальная высота которых у сорта 15 см. На верхушке цветоносов формируются головчатые шаровидные соцветия диаметром 2 см, прикрытые пленочным покрывалом перед цветением. Армерия 'Armada Rose' цветёт с мая по июль ярко-розовыми цветками, на второй год после посева семян.

Предпочитает очень солнечное место. У меня растёт в смеси суглинка и песка в соотношении 1:2, и хорошо бы отмульчировать мелкими камушками. На зиму молодые растения не укрывала. Размножается профсеменами, из которых я и вырастила, или делением куста раз в 3-5 лет, предпочтительно после цветения, а лучше осенью.

Из семян выращивала через рассаду дома, посеяв в общий парничок, во влажный грунт, состоящий из торфа и речного песка (в соотношении 1:2), немного добавив агроперлита. Оставила семена на пару недель при комнатной температуре для набухания, а после переставила в холодильник на двухнедельную стратификацию. Сеяла поверхностно, проращивала при досветке. По достижении 3-4 листочков пикировала всходы в отдельные стаканчики с выдвижным дном (на 150 мл, с тем же составом грунта). Перевалок больше не делала, сразу высаживала в грунт.

Не очень довольна посадкой растения рядом с карликовой овсяницей и буду пересаживать в каменистый садик, но ещё подумаю, кого именно.