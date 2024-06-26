Врач посоветовал регулярно чистить дачный бассейн

Врач Иванов посоветовал регулярно чистить дачный бассейн
Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рекомендовал регулярно чистить дачный бассейн.
«Чаще всего после купания в бассейне заражаются желудочно-кишечными инфекциями. Основные их возбудители — шигеллы, лямблии, кишечная палочка, криптоспоридии», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, эти бактерии способны дольше других выживать в хлорированной воде.
Врач рекомендовал систематически фильтровать воду и следить за показателем pH, а также добавлять необходимые реагенты, которые позволят сохранить чистоту воды.
Кроме того, необходимо периодически спускать застойную воду и чистить стенки бассейна.
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