Как собаки чувствуют болезнь у человека

Собаки могут учуять болезнь у человека по изменившемуся запаху, заявила в беседе с aif.ru тренер и методист кинологического центра Яна Орлова. Она добавила, что такую чувствительность у животных можно развивать.

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Это давно известно, что человек с определенной болезнью может пахнуть несколько иначе. В некоторых случаях это могут замечать даже окружающие больного люди. Но иногда изменение запаха для людей может быть незаметно, в отличие от собак, — уточнила Орлова.



По словам кинолога, такой вид диагностики может иметь погрешность, так как диагностируемый мог длительное время контактировать с больным человеком. Она также обратила внимание на то, что на разных стадиях заболевания запах может отличаться.

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