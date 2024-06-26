Эксперты назвали идеальное количество замков на входную дверь

Чаще всего на дверь устанавливают комбинацию из сувальдного и цилиндрового замка, сообщил в разговоре с NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его мнению, это наиболее распространенные и надежные варианты замков, которые довольно сложно взломать. Сувальдный замок в общем виде состоит из металлических пластин (сувальд) и пазов, поэтому чем больше сувальд, тем лучше, уточнил эксперт.

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Цилиндровый замок имеет в основе вращающийся цилиндр, в котором также находятся пластины. Такие замки нередко дополняют электронными системами, которые дают возможность управлять замком удаленно. Помимо принципа действия замки различаются классом безопасности или взломостойкости. Здесь следует отдать предпочтение замкам с показателем «три» или «четыре». Также существуют дополнительные методы защиты, такие как различные накладки на замочную скважину, чтобы усилить безопасность, — пояснил Васильев.



Он рекомендовал устанавливать минимум два замка на входную дверь: основной замок повышенной надежности (например, сувальдный или цилиндровый) и дополнительный замок (навесной, врезной, накладной) — на случай, если основной выйдет из строя. Такое решение обеспечит надежную защиту от взлома и несанкционированного проникновения в дом, подчеркнул строительный эксперт.

Федор Васильев добавил, что для максимальной безопасности дома необходимо закрывать входную дверь на оба замка при уходе: сначала запереть основной замок, затем — дополнительный. Такой подход обеспечит надежную защиту жилища даже в отсутствие хозяев, резюмировал специалист.

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