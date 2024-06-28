Пустоцветы: какие ошибки нельзя допускать, чтобы баклажаны росли правильно?

Очень часто огородники сталкиваются с отсутствием завязей на баклажанах. Бывает и такое, что растения хорошо развиваются, но вместо плодов появляются пустоцветы, которые потом опадают. Что же делать, чтобы избежать проблемы?

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В первую очередь следите за влагой. Цветы баклажанов имеют очень тяжелую пыльцу, а если пыльца напитается влагой, она не сможет покинуть цветок. Именно из-за отсутствия опыления и происходит опадение завязи.

Также может повлиять избыток азота. Из-за него растение будет цвести, но не даст плодов, так как цветы просто будут опадать. Выход — не используйте азотные удобрения.

Кроме того, нехватка бора тоже вызывает отсутствие урожая. Чтобы приготовить раствор, размешайте в 10 литрах воды 5 граммов борной кислоты. Полученным раствором хорошо полейте баклажаны под корень и сверху по листве.

Оставляйте на баклажанах только самые крупные бутоны, чтобы потом выросли большие плоды. Также регулируйте количество побегов. Лучше вести куст баклажана в три-четыре побега, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее NEWS.ru рассказывал, как правильно поливать баклажаны. Они не могут без полива и не переносят даже кратковременную засуху. При недостатке влаги стебель деревенеет, а урожай падает.